В Смоленской области 80 миллионов рублей выделили на оснащение школ компьютерными технологиями. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Основные мероприятия национального проекта «Образование» завершили в регионе к началу нового учебного года, сообщили в пресс-службе областной администрации.

В рамках регпроекта «Современная школа» в 26 муниципальных образованиях открыт 41 центр образования «Точка роста». Ремонт помещений провели за счёт муниципальных средств. Объём финансирования составил 31 млн рублей.

На базе школы №40 открыли первый в области технопарк «Кванториум». Его деятельность направлена на повышение качества общего образования и расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей.

Для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья отремонтированы и оснащены необходимым оборудованием мастерские и учебные кабинеты в Починковской и Краснинской школах-интернатах. На базе Смоленского областного института развития образования открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Это позволило обучить сотрудников образовательных учреждений региона на платформе академии Минпросвещения России.

Кроме того, в 21 муниципальном образовании в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 48 школ были снащены современным компьютерным оборудованием общей стоимостью 80 млн рублей.

В 8 районах области обновлена материально-техническая база и созданы комфортные условия для занятий физической культурой и спортом. Сельские школы оснащены современным спортивным инвентарем и оборудованием.

В Смоленском строительном колледже и Техникуме отраслевых технологий оборудованы 8 мастерских по направлениям «Строительство» и «Обслуживание транспорта и логистика».

В рамках реализации нацпроекта «Культура» в 2021 году обновили материальную базу и провели ремонт объектов культуры в Смоленске, Десногорске и 11 районах области. На эти цели выделено более 130 млн рублей.

Помимо этого, планируется завершить ремонт 7 сельских домов культуры и 4 детских школ искусств, оснастить 8 детских школ искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. На данный момент завершается ремонт Сафоновской районной библиотеки.

Для жителей Десногорска, Ельни и Рославля в 2021 году открываются 3 виртуальных концертных зала, что позволит расширить зрительскую аудиторию и увеличить число посетителей учреждений культуры.

Ранее «КП» писала, что сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Смоленске 25 сентября. Свою продукцию готовы реализовать более 200 участников.