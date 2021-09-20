Празднование Дня города в Смоленске пройдёт без культурно-массовых мероприятий из-за COVID-19. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В Смоленске стала известна культурная программа празднования 78-ой годовщины освобождения города от фашистских захватчиков и 1158-ой годовщины его основания. В пресс-службе городской администрации сообщили, что мероприятий на открытом воздухе в 2021 году не будет в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе. Из-за антиковидных ограничений их проведут на закрытых площадках:

ДК «Шарм» на улице Нахимова, 17

25 сентября 14:00 – концертная программа «Мать – земля Смоленская»

26 сентября 19:00 – программа для молодежи «Fresh Time»

КЦ «Заднепровье» на улице Губенко, 5

25 сентября 12:00 – концерт «Город древний, город вечно молодой»

ДК железнодорожников на Витебском шоссе, 10

25 сентября 17:00 – концерт «Мой Смоленск, ты и слава, и гордость моя!»

ДК микрорайона Гнездово

24 сентября 16:00 – концертная программа (улица Рабочая, 10)

25 сентября 13:00 – концертная программа (ДК Красный Бор)

ДК «Сортировка» на улице Седова, 1

24 сентября 11:00 – митинг «Народов помним подвиг ратный»

11:30 – концерт «Стороны родной Смоленской памятный мотив», посвященный Дню освобождения Смоленска

25 сентября 18:00 – концерт «Ожерелье земли Русской»

ДК посёлка Миловидово, 58

25 сентября 17:00 – праздничный концерт «Смоленск – любимый город!»

Кинотеатр «Современник»

25 сентября 19:00 – открытие кинофестиваля «Золотой Феникс»

Праздничный фейерверк на День города запустят из двух точек – со стадиона «Спартак» и восточного участка Крепостной стены на улице Тимирязева.

Ранее «КП» писала, что сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Смоленске 25 сентября. Свою продукцию готовы реализовать более 200 участников.