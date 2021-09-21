Суд вынес приговор смолянке за взятку преподавателю СГМУ. Фото: паблик «Подслушано Смоленск» в соцсетях.

Промышленный районный суд вынес приговор женщине, заплатившей 80 тысяч рублей ассистенту одной из кафедр, чтобы ее дочери поставили зачет без проверки знаний. Как сообщили в пресс-службе суда, смолянка передала деньги через посредника.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье 291 УК РФ. Суд назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 1 год. Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание вины, раскаяние в содеянном, нахождение на иждивении дочери, состояние здоровья самой подсудимой и членов ее семьи, которые имеют хронические заболевания.

Ранее «КП» писала, что в Смоленской области 80 миллионов рублей выделили на оснащение школ компьютерными технологиями. В администрации региона обсудили реализацию нацпроектов «Образование» и «Культура».