Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Смоленск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Смоленск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество21 сентября 2021 8:12

Горячую воду отключат на трёх улицах Смоленска

«Квадра» проведёт ремонт на участке тепломагистрали по улице Соколовского
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Горячую воду отключат на трёх улицах Смоленска.

Горячую воду отключат на трёх улицах Смоленска.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Во вторник, 21 сентября, специалисты смоленского филиала ПАО «Квадра» проведут работы по ликвидации утечки сетевой воды на участке тепломагистрали. В связи с этим жители трёх улиц останутся без горячей воды на несколько часов.

Водоснабжения не будет с 8:30 до 17:00 по следующим адресам:

ул. Соколовского, 1, 2, 4-16,

ул. 25 Сентября, 30б, 38, 38к1, 40, 42, 44, 46, 48;

пр-т Строителей, 24, 26.

Ранее «КП» писала, что празднование Дня города в Смоленске пройдёт без культурно-массовых мероприятий из-за COVID-19. Мероприятия на открытом воздухе запрещены в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе.