Горячую воду отключат на трёх улицах Смоленска. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Во вторник, 21 сентября, специалисты смоленского филиала ПАО «Квадра» проведут работы по ликвидации утечки сетевой воды на участке тепломагистрали. В связи с этим жители трёх улиц останутся без горячей воды на несколько часов.

Водоснабжения не будет с 8:30 до 17:00 по следующим адресам:

ул. Соколовского, 1, 2, 4-16,

ул. 25 Сентября, 30б, 38, 38к1, 40, 42, 44, 46, 48;

пр-т Строителей, 24, 26.

Ранее «КП» писала, что празднование Дня города в Смоленске пройдёт без культурно-массовых мероприятий из-за COVID-19. Мероприятия на открытом воздухе запрещены в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе.