Программа по развитию женского предпринимательства пройдёт в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В начале октября в регионе стартует федеральная образовательная программа по развитию женского предпринимательства «Мама-предприниматель». В ней могут принять участие женщины с несовершеннолетними детьми или женщины в декрете, которые только планируют открыть собственное дело либо занимаются бизнесом не более года.

Смолянки пройдут бесплатное обучение в региональном Центре «Мой бизнес». Здесь можно получить знания в сфере менеджмента, финансов и маркетинга, а также детально просчитать представленный бизнес-план. Автор лучшего проекта получит грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию, рассказали в пресс-службе областной администрации.

Для участия необходимо заполнить анкету и подробно описать свою бизнес-идею. Заявки на бесплатное бизнес-обучение принимаются до 27 сентября.

Ранее «КП» писала, что празднование Дня города в Смоленске пройдёт без культурно-массовых мероприятий из-за COVID-19. Мероприятия на открытом воздухе запрещены в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе.