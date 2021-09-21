Автомобиль Audi сгорел вечером в Гагарине. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

20 сентября в Гагарине загорелась припаркованная иномарка. Вызов поступил спасателям в 18:57.

На место происшествия выехали две автоцистерны и 5 человек личного состава. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, на улице Солнцево загорелся легковой автомобиль Audi. Огонь удалось потушить, в пожаре никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается специалистами.

Ранее «КП» писала, что горячую воду отключат на трёх улицах Смоленска. «Квадра» проведёт ремонт на участке тепломагистрали по улице Соколовского.