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Происшествия21 сентября 2021 10:04

64-летний мужчина погиб в пожаре в Дорогобуже

Одной из возможных причин возгорания специалисты называют неосторожное обращение с огнём
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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64-летний мужчина погиб в пожаре в Дорогобуже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

64-летний мужчина погиб в пожаре в Дорогобуже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

20 сентября в квартире одноэтажного трехквартирного жилого дома на улице Дворецкого в Дорогобуже произошел пожар. Спасателей вызвала соседка, заметившая дым из окна.

На место происшествия выехали 2 автоцистерны и 5 пожарных, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. Огонь был потушен. В помещении нашли тело 64-летнего мужчины, предположительно, хозяина квартиры.

Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем.

Ранее автомобиль Audi сгорел вечером в Гагарине. Причину пожара устанавливают специалисты.