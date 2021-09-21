64-летний мужчина погиб в пожаре в Дорогобуже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

20 сентября в квартире одноэтажного трехквартирного жилого дома на улице Дворецкого в Дорогобуже произошел пожар. Спасателей вызвала соседка, заметившая дым из окна.

На место происшествия выехали 2 автоцистерны и 5 пожарных, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. Огонь был потушен. В помещении нашли тело 64-летнего мужчины, предположительно, хозяина квартиры.

Причина возгорания и нанесенный ущерб устанавливаются специалистами. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем.

Ранее автомобиль Audi сгорел вечером в Гагарине. Причину пожара устанавливают специалисты.