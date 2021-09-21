Более 125 нарушений ПДД выявлено в Смоленской области в ходе акции «Внимание, переезд!»

Фото: пресс-служба МЖД.

Более 125 нарушений ПДД при проезде через железнодорожные переезды МЖД выявлено в ходе акции «Внимание, переезд!», сообщает пресс-служба компании.

Во время проведения акции «Внимание, переезд!» железнодорожниками проведено 87 совместных рейдов с ГИБДД по предупреждению дорожно-транспортных происшествий на железнодорожных переездах Московской железной дороги, в ходе которых выявлено более 125 нарушений правил дорожного движения при проезде через пути.

Железнодорожники обеспокоены ростом дорожно-транспортных происшествий при пересечении железнодорожных переездов в границах Московской железной дороги из-за нарушений водителями правил дорожного движения. Так, с начала 2021 года количество ДТП увеличилось с 15 до 21 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе увеличилось число пострадавших с 4 до 24 человек.

8 столкновений автомобилей с подвижным составом произошло в Подмосковье, 4 – в Рязанской, 3 – в Курской, по два в Брянской и Тульской областях, по одному в Смоленской и Калужской областях. Все пострадавшие – водители и пассажиры автомобильного транспорта. Основная причина ДТП – нарушение автомобилистами правил дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий железнодорожники проводят мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов и оборудование их современными предупредительными и заградительными устройствами.

На участках с наиболее интенсивным движением поездов переезды замещаются путепроводами в целях обеспечения безопасности движения.

МЖД призывает водителей автотранспорта быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.