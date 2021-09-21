Ремонт крыльца завершили в Велижской ЦРБ. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области

В ОГБУЗ «Велижская центральная районная больница» закончили работы по реконструкции крыльца главного входа в поликлинику. Об этом рассказали в профильном департаменте.

Теперь крыльцо оборудовано удобными перилами, а также обустроен пандус для посещения медучреждения маломобильными группами населения. Деньги для проведения работ были выделены в рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Ранее «КП» писала, что светофоры на оживлённом перекрёстке в Смоленске отключат 21 сентября. Водителям следует быть внимательнее на пересечении улицы Лавочкина и Витебского шоссе.