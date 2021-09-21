147 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 21 сентября. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За последние сутки коронавирусом заразились 147 человек, сообщили в департаменте здравоохранения по Смоленской области. Общее число заболевших в регионе составляет 48 436.

Выздоровели и выписались 43 440 человек с начала пандемии. Не справились с болезнью 1 638 жителей области, из них 4 – умерли за прошедшие сутки.

С подтвержденным диагнозом в стационаре лежат 696 человек. 3 308 смолян находятся на самоизоляции.

По информации регионального Оперштаба, в Смоленскую область поступило более 373 205 комплектов вакцины. Полностью завершили вакцинацию более 256 132 человек.

Ранее «КП» писала, что светофоры на оживлённом перекрёстке в Смоленске отключат 21 сентября. Водителям следует быть внимательнее на пересечении улицы Лавочкина и Витебского шоссе.