Водитель фуры MAN пострадал в ДТП в Вяземском районе. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В понедельник, 20 сентября, на 201-м километре трассы М-1 «Беларусь» произошла авария с двумя большегрузами.

55-летний водитель фуры MAN не рассчитал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля DAF с полуприцепом, за рулем которого находился 49-летний мужчина. В результате большегрузы столкнулись.

По информации пресс-службы УГИБДД России по Смоленской области, в ДТП пострадал водитель фуры MAN. Мужчина получил травмы, ему оказана медицинская помощь.

Ранее 64-летний мужчина погиб в пожаре в Дорогобуже. Одной из возможных причин возгорания специалисты называют неосторожное обращение с огнём.