Более 21,5 тысячи смолян привились вакциной против гриппа. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 1 сентября в Смоленской области стартовала прививочная кампания против гриппа. В регион поступило более 157 тысяч доз вакцины «Ультрикс Квадри», которая предназначена для защиты от четырёх различных типов вирусов гриппа (двух - типа А и двух - типа В). За прошедшие три недели привились свыше 21,5 тысячи смолян, в том числе, более 3 тысяч детей, сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Сделать прививку можно по направлению лечащего врача в поликлиниках по месту жительства. Сейчас вакцина имеется во всех медучреждениях области в необходимом количестве. Кроме того, организована вакцинация школьников.

В 2020 году в регионе против гриппа привились почти 455 тысяч смолян. В этом году планируется вакцинировать не менее 60% жителей региона.

Ранее «КП» писала, что горячую воду отключат на трёх улицах Смоленска. «Квадра» проведёт ремонт на участке тепломагистрали по улице Соколовского.