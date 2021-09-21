1164 жилых дома подключили к теплу в Смоленске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

17 сентября в Смоленске стартовал отопительный сезон. По информации пресс-службы городской администрации, к теплу подключили уже 1164 жилых дома. Это 65% от общего количества домов с центральным отоплением. В работу запущены 69 котельных (91%) и 199 центральных тепловых пунктов (83%).

Подключение объектов осуществляется поэтапно, чтобы избежать разбалансировки тепловой нагрузки и порыва сетей. Специалисты проводят регулировку параметров для равномерного распределения тепла по объектам.

Технические службы, участвующие в подключении, работают в круглосуточном режиме. Процесс полной подачи отопления на все объекты займёт около 2 недель.

Ранее «КП» писала, что более 21,5 тысячи смолян привились вакциной против гриппа. В 2021 году планируется привить не менее 60% жителей региона.