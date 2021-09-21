Смоленские энергетики провели противоаварийные учения

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

В филиале ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» состоялись совместные учения, направленные на отработку мероприятий по организации взаимодействия субъектов и ведомств Смоленской области при ликвидации аварийных ситуаций на объектах электросетевого комплекса в условиях низких температур, сообщает пресс-служба компании.

В учениях приняли участие Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Смоленской области, Штаб Смоленскэнерго, персонал филиала Смоленскэнерго, диспетчерский персонал Смоленского РДУ, персонал Смоленской дистанции электроснабжения «Трансэнерго» – филиала ОАО «РЖД», дежурный персонал Главного управления МЧС России по Смоленской области, представители администрации Сафоновского района Смоленской области, работники коммунальных служб.

В ходе проведения этапов учений проверена готовность органов управления и структурных подразделений филиала к управлению силами и средствами филиала, проведена передислокация мобильных подразделений в места проведения аварийно-восстановительных работ, отработаны практические навыки оперативного персонала и аварийно-ремонтных бригад по локализации и ликвидации технологических нарушений, восстановлению электроснабжения потребителей по резервным схемам и с помощью РИСЭ, проведена проверка выполнения регламентов обмена информацией. Особое внимание уделили оценке эффективности взаимодействия участников при организации аварийно-восстановительных работ.

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

По сценарию учений, из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных резким понижением температуры, усилением ветра, с выпадением многочисленных осадков в виде снега в энергосистеме Смоленской области произошло повреждение оборудования на ПС 110 кВ Сафоново и многочисленные технологические нарушения в распределительной сети 0,4-10 кВ, которые привели к обесточиванию большого количества потребителей на территории Сафоновского района. В результате оценки оперативной обстановки в «Смоленскэнерго» принимается решение о введении особого режима работы, мобилизуются имеющиеся ресурсы предприятия, привлекаются к аварийно-восстановительным работам дополнительные силы и средства, организуется взаимодействие с органами государственной и муниципальной власти, субъектами энергетики и коммунальными службами. На места повреждений были доставлены необходимые материалы и спецтехника. В рамках учений были отработаны практические действия по ремонту поврежденного оборудования на трансформаторной подстанции 110кВ, замене повреждённых изоляторов на опоре ВЛ 35 кВ, замене опоры на ВЛ 6 кВ, восстановлению электроснабжения социально-значимых объектов с помощью передвижных резервных источников электроснабжения. Благодаря слаженным совместным действиям электроснабжение обесточенных потребителей было восстановлено в кратчайшие сроки.

По итогам мероприятия действиям участников была дана положительная оценка и обозначены организационные и технические задачи для дальнейшего совершенствования механизмов оперативного реагирования.

И.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Смоленскэнерго» Виталий Мордыкин отметил:

«Учения показали, что органы управления и структурные подразделения филиала готовы оперативно принимать решения как по устранению аварийных ситуаций, так и по предупреждению их развития. И это очень важно для скорейшего восстановления электроснабжения обесточенных потребителей, особенно в период низких температур».

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