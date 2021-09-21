Энергетики восстановили нарушенное электроснабжение в Смоленске

Фото: ПАО «Россети».

В 11-00 20 сентября 2021 года в Смоленске произошло аварийное отключение в связи с сезонным движением грунтов, которое привело к повреждению кабельной линии 10 кВ, сообщает пресс-служба ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго».

Без электроснабжения остались порядка 790 жителей города, основная часть которых была запитана уже в 11-52. В течение получаса электроснабжение вернулось в дома оставшейся части потребителей.

Восстановление электроснабжения оперативно проведено бригадами Смоленского городского района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго». Социально значимые объекты были запитаны в первую очередь.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно круглосуточно по единому бесплатному телефону контакт-центра Россети 8-800-220-0-220 или посредством портала светлаястрана.рф.

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