Установку кондиционеров на лицевых фасадах зданий запретили в Смоленске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В администрации Смоленска обсудили проблему установки различных элементов на фасадах, в частности громоздких кондиционеров, которые портят общий внешний облик зданий, в том числе исторических. Ранее на это уже обращал внимание глава города Андрей Борисов.

Данный вопрос является одним из самых проблемных в современном городском дизайне, отметили в пресс-службе администрации. По Правилам содержания фасадов запрещено размещение наружных блоков систем кондиционирования и вентиляции на поверхности лицевых фасадов.

– Когда кондиционеры висят на главном фасаде это неприемлемо, мало того, что это запрещено всеми действующими правилами, но это портит и уродует здание, вносит хаос. Кондиционеры и прочие элементы должны быть спрятаны в дворовую часть фасада, – подчеркнул начальник отдела городского дизайна Олег Симоненков.

Собственников зданий призвали откликнуться и начать приводить фасады в соответствие.

Ранее «КП» писала, что 1164 жилых дома подключили к теплу в Смоленске. Это 65% от общего количества домов с центральным отоплением.