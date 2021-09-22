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Общество22 сентября 2021 7:58

Соревнования на Кубок города по шорт-треку прошли в Смоленске

В турнире участвовали 78 конькобежцев
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Соревнования на Кубок города по шорт-треку прошли в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Соревнования на Кубок города по шорт-треку прошли в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В Ледовом дворце состоялись соревнования на Кубок города по шорт-треку. В турнире приняли участие 78 конькобежцев.

Победителями стали Антон Богданов, Диана Волынцева, Олег Даниленков, Анна Ануфриева, Даниил Константинов, Евгений Москвичев, Анастасия Сосина, Кирилл Москвичев, Полина Прудникова, Роман Петров, Ангелина Флеганова.

В администрации города поздравили призеров и пожелали участникам новых спортивных достижений.

Ранее «КП» писала, что установку кондиционеров на лицевых фасадах зданий запретили в Смоленске. Они портят внешний вид домов в историческом центре и других районах.