Соревнования на Кубок города по шорт-треку прошли в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В Ледовом дворце состоялись соревнования на Кубок города по шорт-треку. В турнире приняли участие 78 конькобежцев.

Победителями стали Антон Богданов, Диана Волынцева, Олег Даниленков, Анна Ануфриева, Даниил Константинов, Евгений Москвичев, Анастасия Сосина, Кирилл Москвичев, Полина Прудникова, Роман Петров, Ангелина Флеганова.

В администрации города поздравили призеров и пожелали участникам новых спортивных достижений.

Ранее «КП» писала, что установку кондиционеров на лицевых фасадах зданий запретили в Смоленске. Они портят внешний вид домов в историческом центре и других районах.