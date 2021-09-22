Итоги проведения выборов в Госдуму подвели в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В Смоленской области завершились трёхдневные выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. Они проходили с 17 до 19 сентября.

Общественный контроль за выборами был беспрецедентным. За проведением голосования следили 2400 наблюдателей, 642 камеры в круглосуточном режиме снимали всё, что происходило на избирательных участках. В пресс-службе областной администрации отметили, что с данными видеокамер мог ознакомиться каждый желающий – трансляция в режиме реального времени велась в КВЦ имени Тенишевых. Никаких сообщений о нарушениях не поступало.

Также в администрации обсудили организацию бесперебойной работы транспорта, связи и объектов ЖКХ на территориях населенных пунктов во время проведения выборов, в том числе на избирательных участках. Были рассмотрены случаи аварийного отключения электроэнергии на УИК, а также разработаны предложения для оперативного решения аналогичных ситуаций в будущем.

Что касается соблюдения мер профилактики COVID-19 при проведении выборов, то в этих целях приобрели все необходимые средства индивидуальной защиты. Избирателям выдавались маски и перчатки, на входе стояли антисептики. Кроме того, были приобретены бутилированная вода, одноразовые ручки, защитные экраны на стол, сигнальные ленты и другое. Всё это было передано в участковые избирательные комиссии заблаговременно.

Помимо прочего, в помещениях 164 участковых избирательных комиссий, образованных на территории Смоленской области, были установлены стационарные рамки-металлодетекторы.

Ранее установку кондиционеров на лицевых фасадах зданий запретили в Смоленске. Они портят внешний вид домов в историческом центре и других районах.