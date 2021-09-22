Жилой дом сгорел ночью в Починковском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Информация о возгорании в деревне Стригино поступила спасателям в 00:01 22 сентября. На место происшествия оперативно выехали две автоцистерны и 4 пожарных.

Огнём был охвачен один из жилых домов. Пожар удалось потушить. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося погибших и пострадавших нет. Причину возгорания предстоит выяснить специалистам.

Ранее водитель фуры MAN пострадал в ДТП в Вяземском районе. Мужчина не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля.