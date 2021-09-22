Работы по замене окон завершились в поликлинике №8 в Смоленске. Фото: департамент здравоохранения Смоленской области.

Замену оконных проемов провели в ОГБУЗ «Поликлиника №8». В медучреждении установили современные энергоэффективные стеклопакеты.

В департаменте здравоохранения Смоленской области отметили, что работы были проведены в рамках реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Средства выделены из регионального бюджета.

Ранее «КП» писала, что итоги проведения выборов в Госдуму подвели в Смоленской области. Избирательные участки были обеспечены всем необходимым, нарушений во время голосования не зафиксировано.