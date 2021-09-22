В Смоленске продажу алкоголя ограничат на время празднования Дня города. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, продажу алкогольной продукции запретят на период празднования 78-й годовщины со Дня освобождения Смоленска от немецко-фашистских захватчиков и Дня города. Напомним, мероприятия пройдут с 24 по 26 сентября.

Предприятиям потребительского рынка запрещается продавать алкоголь в радиусе 20 метров от входа для посетителей в детские, образовательные, медицинские организации, объекты спорта и так далее. А также в радиусе 100 метров от мест массового скопления людей.

Эти требования действуют в соответствии с Постановлением от 10.04.2014 № 623-адм «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории города Смоленска».

Ранее «КП» писала, что итоги проведения выборов в Госдуму подвели в Смоленской области. Избирательные участки были обеспечены всем необходимым, нарушений во время голосования не зафиксировано.