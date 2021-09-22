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Происшествия22 сентября 2021 10:36

Жёсткое ДТП с «ГАЗелью» произошло на перекрёстке в Смоленске

В аварии есть пострадавшие
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Жёсткое ДТП с «ГАЗелью» произошло на перекрёстке в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Жёсткое ДТП с «ГАЗелью» произошло на перекрёстке в Смоленске. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Около 09:20 во вторник, 22 сентября, на пересечении проспекта Гагарина и улицы Николаева произошло ДТП. На перекрёстке столкнулись автомобили «ВАЗ-2112» и «ГАЗель». На место вызова выехали автоцистерна и 4 спасателя.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в аварии имеются пострадавшие. На месте происшествия работают сотрудники ДПС и скорая помощь.

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