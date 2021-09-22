155 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 22 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Департамент здравоохранения Смоленской области опубликовал актуальную информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. За минувшие сутки положительный диагноз получили 155 человек. Общее число заболевших теперь составляет 48 591. Не справились с болезнью 8 смолян. Всего от осложнений умерли 1 646 человек.

В настоящее время в больницах с подтвержденным COVID-19 лежат 703 жителя региона, с подозрением на заболевание – 385. Всего на самоизоляцию отправлены 3 945.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске продажу алкоголя ограничат на время празднования Дня города. Определены границы прилегающих территорий к объектам, на которых не допускается продажа спиртного.