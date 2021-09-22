​​У Смоленска появился дизайн-код вывесок. Фото: Центр развития урбанистики.

Команда Центра развития урбанистики завершила работу над дизайн-кодом вывесок Смоленска, которую активисты города вели на протяжении последнего года при поддержке администрации города и Фонда президентских грантов.

Команда проекта создала документ, который подробно объясняет, как сделать вывеску, соответствующую правилам благоустройства и современным трендам в дизайне и архитектуре.

С помощью документа предприниматели смогут быстро определиться, какая вывеска подойдет фасаду и не испортит его вид, создаст положительный образ заведения и не вызовет вопросов у контролирующих органов.

По задумке авторов, этот документ облегчит диалог между предпринимателями и производителями вывесок. У администрации появится проиллюстрированное руководство, с помощью которого станет легче общаться с представителями бизнеса и аргументировать требования правил благоустройства.

Сейчас дизайн-код вывесок носит рекомендательный характер. В будущем планируется принять этот документ как приложение к правилам благоустройства — с этого момента соблюдение правил станет обязательным условием предпринимательской деятельности в Смоленске.

Скачать электронную версию документа можно на сайте проекта.