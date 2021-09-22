В Смоленске кинотеатр «Современник» отремонтировали к проведению фестиваля «Золотой Феникс». Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

С 25 по 29 сентября в Смоленске пройдёт XIV Всероссийский кинофестиваль актеров-режиссеров «Золотой Феникс».

Мероприятие будет приурочено к 78-ой годовщине освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков, поэтому в этом году в программу войдут новые фильмы, посвящённые Великой Отечественной войне. В Смоленск приедут звезды советского и российского кинематографа, а также актеры, сценаристы, операторы, которые еще только реализуют себя в режиссерской профессии.

Площадкой для проведения станет кинотеатр «Современник». Губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях отметил, что несколько месяцев назад кинотеатр находился в неудовлетворительном состоянии – последний капитальный ремонт здесь проводился в начале нулевых.

По поручению главы региона здание привели в порядок. В «Современнике» провели косметический ремонт, а также ремонт инженерной инфраструктуры, включая системы отопления, водоснабжения, водоотведения, привели в порядок электрику и сантехнику и благоустроили прилегающую территорию. На данный момент ремонт почти завершен. Совсем скоро гости и зрители фестиваля смогут оценить результаты проведенной работы.

Ранее «КП» писала, что новые линии освещения построят в Смоленске благодаря энергосервисному контракту. Разработка проектно-сметной документации по обустройству уличного освещения на 22 объектах уже началась.