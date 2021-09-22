241 километр дорог отремонтируют в Смоленской области до конца 2021 года. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

В администрации Смоленской области подвели промежуточные итоги реализации проекта «Безопасные качественные дороги». Он нацелен на повышение безопасности дорожного движения, снижение уровня ДТП и детского травматизма.

В рамках проекта до конца 2021 года отремонтируют 27 дорожных участков протяжённостью 241 километр. В частности, ремонт запланирован в восьми районах области, сообщили в пресс-службе областной администрации. На данный момент на автодороге Новодугино-Родоманово-Пречистое ведется устройство выравнивающего слоя асфальтового покрытия. Протяжённость ремонтируемого участка – 15 километров.

В Смоленске работы полностью завершены на улицах Пржевальского, Коненкова, Коммунистической, Студенческой и проспекте Строителей. Ремонт дорожного покрытия на улицах Академика Петрова и Глинки также подходит к концу. Кроме этого, в рамках реализации нацпроекта в городе появятся проекционные пешеходные переходы. Они транслируют изображение «зебры» с помощью светодиодных проекторов. К 15 ноября такие переходы появятся в районе дома №16 по улице Петра Алексеева, дома №7 по улице Дзержинского, на перекрестке улиц Соболева, Большая Советская, Студенческая и Беляева, а также на перекрестке улиц Большая Советская и Коммунистическая.

Еще одно нововведение в сфере дорожного хозяйства, внедренное в регионе, – использование ресайклера. Технология позволяет подготовить основание под будущее асфальтовое покрытие с помощью смешения старого покрытия с цементом и пластификатором. Ресайклер используют при ремонте улицы Нормандия-Неман в Смоленске.

Также стоит отметить, что при ремонте дорог на запланированных объектах были сэкономлены денежные средства, которые позволят до конца года отремонтировать дополнительные участки дорог, в их числе – 1-й Краснинский переулок, улицы Нижне-Профинтерновская и Верхне-Профинтерновская.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске кинотеатр «Современник» отремонтировали к проведению фестиваля «Золотой Феникс». Последний капитальный ремонт здания был в начале 2000 года.