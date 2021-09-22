«Смоленскэнерго» обеспечило электроснабжение станции обезжелезивания воды

Фото: Предоставлено Смоленскэнерго.

Филиал «Россети Центр Смоленскэнерго» выполнил технологическое присоединение к электросети водозаборного узла 1 и 2 подъема из подземного источника со станцией обезжелезивания и сетями хозяйственно-противопожарного водоснабжения в г. Велиже Смоленской области, сообщает пресс-служба компании.

Подключение объекта было осуществлено по заявке ООО «Аквафор Трейдинг». Максимальная мощность составила 20,9 кВт. Электроснабжение объекта организовано от подстанции 110/35/10 кВ Велиж. В рамках договора энергетики выполнили реконструкцию опоры воздушной линии, монтаж ответвления от опоры воздушной линии до выносного щита учета (ВЩУ), монтаж ВЩУ и распределительной коробки с коммутационным аппаратом, а также организовали систему учета электроэнергии в щите учета с использованием средства коммерческого учета электрической энергии.

Благодаря выполненным специалистами компании работам стала возможна очистка городской воды, которой пользуются более 6,6 тысяч жителей Велижа.

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