В Смоленске продолжается подготовка к строительству поликлиники в микрорайоне Королёвка. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Решение вопроса с организацией медицинского обслуживания жителей микрорайона назрело уже давно. «Эта проблематика находится в фокусе моего особого внимания, поскольку сейчас здесь проживает около 60 тысяч человек. При этом микрорайон продолжает расширяться. Ближайшие учреждения здравоохранения, где они получают медицинские услуги, находятся на улице Фрунзе (поликлиника №7) и в микрорайоне Королёвка, 21 (клиника «Медекс-Смоленск»). В свою очередь детские поликлиники №5 и 6 территориально размещаются на улицах Толмачева и Котовского. Всё это в комплексе конечно же существенно увеличивает нагрузку на медперсонал и создаёт ряд определённых неудобств, в целом для жителей Заднепровья», – отметил губернатор.

Напомним, впервые о грядущей стройке глава региона рассказал на своей страничке в соцсетях летом этого года. Уже известно, что возведение в микрорайоне поликлиники запланировано в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения в Российской Федерации». Медучреждение разместится в пятиэтажном здании.

Контракт на выполнение работ по строительству поликлиники был заключён в начале сентября. Работы, по словам Алексея Островского, планируется завершить до конца ноября 2024 года. С учётом законодательно определённых процедур по приёмке объекта и его лицензированию ожидается, что учреждение начнёт принимать первых пациентов в начале 2025 года.

Здесь, помимо основных специалистов, будут вести приём аллерголог-иммунолог, гастроэнтеролог, детский кардиолог, педиатр, травматолог-ортопед, детский уролог-андролог и др. При оказании медицинских услуг акцент будет сделан на терапевтический и педиатрический профиль.