В Смоленской области обсудили ход реализации федеральной целевой программы по увековечению памяти погибших при защите Отечества

Фото: администрация Смоленской области.

Рабочее совещание, посвящённое этому вопросу, прошло в режиме видеоконференцсвязи с участием губернатора Алексея Островского.

«Поддержание братских могил, мемориалов и обелисков в надлежащем состоянии – наш долг и священная обязанность, – подчеркнул Алексей Островский. – Таких памятных мест у нас в регионе 487, из них 376 – братские захоронения. Работу по их косметическому ремонту и наведению порядка на прилегающей территории мы проводим ежегодно, и федеральное финансирование, безусловно, является большим подспорьем в этом вопросе».

Вернуть из небытия

Как отмечалось в ходе совещания, в прошлом году в федеральной целевой программе приняли участие 25 муниципальных образований региона. Удалось отремонтировать 69 воинских захоронений, установить 68 мемориальных знаков и нанести почти 5 тысяч возвращённых из небытия имён погибших. На эти цели из федерального и областного бюджетов было направлено более 22 млн рублей.

Исходя из «дорожной карты», в планах до конца 2021 года – установить 44 мемориальных знака, восстановить 53 воинских захоронения. В их числе – воинское захоронение в Велиже, братская могила советских воинов в деревне Дубровке Руднянского района, мемориал на проезде Маршала Конева в Смоленске, братское воинское захоронение №1 в сквере Памяти в Сафонове, Петровское воинское захоронение 5655 воинов, павших при обороне и освобождении Ярцевского района. Также начался первый этап ремонтных работ на мемориальном комплексе «Поле Памяти» под Демидовом.

Общая сумма субсидий на эти цели составит более 28 млн рублей. На данный момент уже благоустроены 29 воинских захоронений, нанесено 1351 имя погибших и установлено 25 мемориальных знаков.

Уже формируется перечень памятных мест, которые будут отремонтированы в следующем году. Среди них – воинское захоронение в Демидове, братские могилы в Кардымовском, Вяземском, Сафоновском районах и иные памятные места.

Региональная акция

Совсем скоро важная для жителей региона дата – 78-я годовщина освобождения Смоленщины от фашистских захватчиков.

«Именно к этому событию приурочена в нынешнем году региональная акция «Единый день благоустройства воинских захоронений», которая проводится ежегодно. Традиционно в ней примут участие волонтёры, представители поискового движения, органов местного самоуправления, студенты и школьники, предприятия и организации. Приглашаю каждого из вас присоединиться к этой акции и отдать дань памяти и уважения тем, кто ценой собственной жизни подарил нам свободу и мирное небо над головой», – обратился к смолянам губернатор.