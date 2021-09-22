Бродячая собака загрызла косулёнка Сухарика в смоленском приюте «Верность». Фото: приют для животных «Верность» в соцсетях.

Приют для животных «Верность» лишился одного из своих подопечных. В ночь с 20 на 21 сентября в приют пробралась бродячая собака. Она разорвала решетку вольера и загрызла насмерть косулёнка Сухарика, которого нашли в июне в охотничьей зоне.

– Трагедия произошла ночью, шел сильный дождь и даже, если бы сразу услышали крик о помощи малыша, всё равно бы не успели спасти. Собака действовала быстро, пробралась в вольер и перегрызла шею Сухарику, – рассказал руководитель приюта Дмитрий Самойлов.

Будет организован отлов собаки, а после поимки решат дальнейшую судьбу бродячего животного.

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