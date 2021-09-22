290 миллионов рублей выделили на ремонт дворов в Смоленской области. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» вступает в свою финальную стадию, сообщил губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях. На эти цели из бюджетов всех уровней направлено 290 млн рублей. За счёт этих средств в 31 муниципальном образовании проводится ремонт и благоустройство 74 дворов и 38 общественных территорий – детских и спортивных площадок, парков, скверов, памятных мест. На данный момент 54 дворовых территории и 24 общественных пространства уже привели в порядок.

Стоит отметить, что в городе Демидове, Духовщине, поселке Голынки, Верхнеднепровском, селе Угра ремонт полностью завершен, объекты были сданы в течение июля.

Работы окончены и на ряде других объектов. Например, в Велиже благоустроили 6 дворовых территорий и пляж на реке Двина, в Холм-Жирковском оборудовали новое футбольное поле на территории спортивного комплекса «Здоровье», в Рудне – пешеходную зону с обустройством зоны отдыха, в селе Вязьма-Брянская – детскую площадку.

На оставшихся 20 дворовых и 14 общественных территориях работы ведутся в соответствии со сроками, предусмотренными муниципальными контрактами. Риски срыва проекта нигде не прогнозируются.

Ранее «КП» писала, что 241 километр дорог отремонтируют в Смоленской области до конца 2021 года. Работы запланированы на 27 участках.