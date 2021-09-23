В Смоленске двое мужчин напали на пенсионера в лифте. Фото: пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

В полицию обратился 71-летний местный житель с заявлением о хищении у него денег.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции пенсионер рассказал, что вечером возвращался домой, когда за ним в подъезд, а потом и в лифт вошли двое незнакомых мужчин. Они ударили его и потребовали отдать им деньги, затем вынули из кармана кошелёк, забрали наличку, а пустой кошелёк вернули. После этого злоумышленники скрылись. Сумма ущерба составила 11 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска опросили соседей потерпевшего и посмотрели записи с видеокамер, установленных в районе места происшествия.

Подозреваемых нашли, ими оказались ранее судимые 35-летний и 30-летний жители Смоленска. Похищенными деньгами они распорядились по своему усмотрению.

По информации пресс-службы УМВД России по Смоленской области, в отношении мужчин возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж». Им грозит до 7 лет тюрьмы. В настоящее время они задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

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