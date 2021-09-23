Капитальный ремонт провели в Сафоновской библиотеке. Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Сафоновская центральная районная библиотека стала победителем отбора на создание модельных муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура». Учреждение получило более 10,4 миллионов рублей, рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

На эти средства проведён капитальный ремонт и дизайн внутреннего пространства, закуплены новое оборудование, мебель, техника и книги. В библиотеке создано несколько функциональных зон: современный зал выдачи книг, зона комфортного чтения, конференц-зал для проведения мероприятий, места для индивидуальной работы, зал-трансформер, который из помещения для проведения мероприятий может превратиться в кинозал или площадку для организации мастер-классов и прочего.

Фото: страница губернатора Алексея Островского в соцсетях.

Кроме того, учреждению выделили областные средства на замену кровли, окон и ремонт фасада. Часть этих работ уже выполнена.

Сафоновская библиотека станет вторым библиотечным учреждением нового типа на Смоленщине после Краснинской. На очереди – библиотека в Гагарине.

Ранее «КП» писала, что 290 миллионов рублей выделили на ремонт дворов в Смоленской области. 54 дворовых территории и 24 общественных пространства уже привели в порядок.