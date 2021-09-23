Сотрудники смоленского детского лагеря заразились COVID-19 из-за халатности руководства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смоленский суд признал виновной руководителя детского оздоровительного лагеря, которая не обеспечила проведение медобследования на возможное наличие возбудителя коронавируса у сотрудников.

С 19 июля в детском оздоровительном лагере уже отдыхали дети, а медосмотр работники прошли 22 июня. 28 июня у троих из них выявили COVID-19.

Руководитель объяснила это личным мнением о том, что в случае, если бы она обратилась к вышестоящему руководству с требованием перености срок начала смены, то это вызвало бы недовольство среди родителей, оплативших отдых своих детей. Также она сообщила, что по итогам медицинского обследования, проведённого 22 июня, у всех сотрудников отсутствовали признаки заболевания.

Обвиняемая предоставила суду копии составленной врачом объяснительной записки и списками от 19 июня термометрии детей, прибывших на отдых, а также копию объяснительной записки сотрудницы лагеря. Из записки следует, что 27 июня в связи с заболеванием одного ребёнка, его отчислили из числа детей, находящихся на отдыхе. Медсестра внесла ошибочные сведения об утренней термометрии этого ребёнка в журнал.

Помимо этого, женщина предоставила копии договора, заключённого между лагерем и детской клинической больницей. В период с 17 июня по 4 июля в помещении учреждения круглосуточно функционировал медпункт, а в период с 19 июня по 3 июля дежурили медработники.

Всё это указывает на то, что руководитель умышленно не приняла мер к соблюдению правил, отметили в пресс-службе Заднепровского районного суда города Смоленска.

Суд признал женщину виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» и подверг наказанию в виде административного штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Ранее «КП» писала, что 290 миллионов рублей выделили на ремонт дворов в Смоленской области. 54 дворовых территории и 24 общественных пространства уже привели в порядок.