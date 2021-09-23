Кратковременные дожди ожидаются в Смоленской области 23 сентября. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Согласно прогнозам ЦГМС – филиала ФГБУ «Центральное УГМС», в четверг, 23 сентября, в регионе будет облачно с прояснениями. На территории области пройдут небольшие дожди. Ветер днем юго-западный, 6-11 м/с.

Температура воздуха по области: +6°C…+11°C.

В Смоленске: +7°C…+9°C.

Атмосферное давление 738 мм рт. столба будет падать.

Ранее «КП» писала, что капитальный ремонт провели в Сафоновской библиотеке. Учреждение победило в конкурсе муниципальных библиотек в рамках нацпроекта «Культура».