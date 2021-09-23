В Смоленске 94 детских сада подключили к отоплению. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 9.00 23 сентября к теплу подключили 94 детских сада (100%), 69 учебных заведения (99%), 63 учреждения здравоохранения (95%), сообщили в пресс-службе администрации города.

Отапливается 1529 жилых домов – 86% от общего количества домов с центральным отоплением. Для равномерного распределения тепла по объектам специалисты проводят регулировку параметров. Если тепло подано в жилой дом, а в квартире холодно, необходимо обратиться в свою управляющую компанию, чтобы специалисты провели развоздушивание внутридомовой системы.

На данный момент в работу запущены 72 котельных (95%) и 237 ЦТП (99%).

Напомним, что с начала отопительного сезона, который стартовал 17 сентября, процесс подачи отопления на все объекты займёт две недели.

Ранее «КП» писала, что сотрудники смоленского детского лагеря заразились COVID-19 из-за халатности руководства. Руководитель не обеспечила проведение медобследования всех работников.