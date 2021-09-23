Железнодорожники обеспокоены ростом количества происшествий на железной дороге в Смоленской области с начала года. Фото: пресс-служба МЖД.

С начала года в Смоленском регионе Московской железной дороги нарушения пешеходами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта привели к росту числа происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество случаев травмирования людей в зоне движения поездов выросло с 7 до 11.

Основной причиной происшествий является нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта: хождение по железнодорожным путям в неположенном месте; нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки спрыгнуть или забраться на платформу, проехать снаружи поезда.

Для предотвращения травмирования железнодорожники регулярно проводят информационно-разъяснительные мероприятия по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта. С начала учебного года до 1 октября в Смоленском регионе Московской железной дороги организовано проведение акции «Безопасная железная дорога детям», в ходе которой специалисты МЖД напоминают детям в школах о правилах перехода через железнодорожные пути. В День знаний в поселке Красный Бор, на пешеходном переходе через железнодорожные пути, прошел открытый урок безопасности для учащихся школы №5, расположенной недалеко от стальной магистрали. Совместно с представителями транспортной полиции организуются рейды в местах несанкционированного прохода граждан через железнодорожные пути.

Московская железная дорога призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасности на объектах железнодорожного транспорта. Если вы стали свидетелем нарушения, не оставайтесь безучастными. Обращаем внимание родителей на необходимость постоянно напоминать детям правила безопасного поведения на железной дороге, потому что они не всегда способны правильно оценить ситуацию и распознать опасность.

Убедительно просим не оставлять детей без присмотра.