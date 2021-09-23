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Здоровье23 сентября 2021 11:05

164 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 23 сентября

8 человек скончались
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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164 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 23 сентября.

164 новых случая коронавируса выявлено в Смоленской области на 23 сентября.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По информации профильного департамента, за прошедшие сутки коронавирусом заразились 164 жителя Смоленской области. Общее число заболевших составляет 48 755.

Всего 43 656 человек выздоровели. 8 смолян не справились с болезнью, за все время пандемии ушли из жизни – 1654.

Госпитализированы с подтверждённым диагнозом 721 человек. На самоизоляции – 4035.

Ранее «КП» писала, что сотрудники смоленского детского лагеря заразились COVID-19 из-за халатности руководства. Руководитель не обеспечила проведение медобследования всех работников.