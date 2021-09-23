Соревнования по спортивной орнитологии пройдут в нацпарке «Смоленское Поозерье» 2 октября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В 11:00 в субботу, 2 октября, пройдут соревнования по спортивной орнитологии (бердингу), сообщили в пресс-службе областной администрации. Это своего рода охота без оружия, вид тихой охоты. Пернатых нужно не только заметить и сфотографировать, но и правильно определить.

Бердинг в Смоленском Поозерье уже давно стал традицией и с каждым годом собирает все больше увлеченных природой людей. Весенний бердинг 2021 года стал рекордным по общему числу участников – на соревнования приехало более ста человек.

Чтобы принять участие, нужно собрать команду от 2 до 7 человек, взять с собой цифровой фотоаппарат или же смартфон с камерой, сухой паек и термос с горячим чаем. Бинокль тоже не помешает. Одеться удобно и по погоде.

Место сбора: Национальный парк «Смоленское Поозерье», пос. Пржевальское, ул.Гуревича, д.19.

Ознакомиться с более подробной информацией и заполнить регистрационную форму можно на сайте.

Ранее «КП» писала, что в Смоленске 94 детских сада подключили к отоплению. 1529 жилых домов отапливается на данный момент.