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Общество23 сентября 2021 13:17

Установка лавочек началась в сквере имени Клименко в Смоленске

Работы провели в рамках реализации нацпроекта «Комфортная городская среда»
Виктория НИКОЛЬСКАЯВиктория НИКОЛЬСКАЯ
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Лавочки устанавливают в сквере имени Клименко в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Лавочки устанавливают в сквере имени Клименко в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Благоустройство территории завершилось в сквере имени Клименко пару недель назад. Здесь на пешеходных дорожках уложили плитку из гранита, обновили элементы конструкции арки при входе в сквер, оснастили подсветкой Звезду города-героя, уложили рулонные газоны, установили новый арт-объект и светильники. На данный момент в сквере устанавливают лавочки для отдыха горожан, рассказали в пресс-службе городской администрации.

Все работы были выполнены в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда».

Ранее «КП» писала, что в Смоленске 94 детских сада подключили к отоплению. 1529 жилых домов отапливается на данный момент.