Пенсионеры из 30 смоленских соцучреждений приняли участие в проекте «Добрые мудрости». Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

Проект «Добрые мудрости» был запущен совместно с Центром социальных инициатив «Море добра» в преддверии празднования Международного дня пожилого человека (отмечается 1 октября), рассказал губернатор Алексей Островский на своей странице в соцсетях.

Героями стали представители «серебряного возраста», проживающие в домах-интернатах, а также находящиеся на надомном соцобслуживании. Пенсионерам предложили поделиться накопленным жизненным опытом и дать пару советов молодежи. 70 бабушек и дедушек из 30 социальных учреждений решили принять участие в проекте. Сейчас сотрудники домов-интернатов и фотографы-волонтеры проводят подготовительные работы.

Результаты проекта представят 1 октября на сайтах регионального департамента по социальному развитию и «Моря добра», а также разместят на официальных страницах в соцсетях и рекламных щитах.

– Думаю, этот проект будет одинаково интересен и пожилым людям, которые в нем участвуют, и всем нам, в первую очередь, представителям подрастающего поколения. Ведь добрый и искренний совет никогда не бывает лишним, – отметил глава региона.

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