Подготовка к осенней озеленительной кампании началась в Смоленске. Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

В Смоленске готовятся к осенней озеленительной кампании. Сотни саженцев различных растений поступили в МБУ «Зеленстрой». Скоро улицы и общественные территории украсят 70 лип, 15 берёз, 10 клёнов, 300 пузыреплодников и 10 ив.

Фото: пресс-служба администрации города Смоленска.

Осенние месяцы - благоприятный период для высадки новых растений, так как саженцы «засыпают» и безболезненно переносят все изменения во внешней среде. Более 90% из них успешно приживаются.

Читай также: пенсионеры из 30 смоленских соцучреждений приняли участие в проекте «Добрые мудрости». Около 70 пожилых людей решили поделиться жизненным опытом с молодежью.