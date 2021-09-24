СКР по Смоленской области начал проверку условий проживания ребёнка-инвалида. Фото: Олег ЗОЛОТО

23 сентября в смоленских СМИ появилась информация о том, что жительница посёлка Красный Бор вместе с несовершеннолетней дочерью-инвалидом проживают в ненадлежащих условиях. Квартира не соответствует требованиям безопасности. Несмотря на неоднократные обращения женщины в органы муниципальной власти ремонт в квартире так и не провели.

По информации пресс-службы СУ СК России по Смоленской области, по данному факту будет организована проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего. Действиям должностных лиц будет дана правовая оценка.

Ранее «КП» писала, что сотрудника смоленской АЭС обвинили в хищении 8 миллионов рублей. Суд продлил срок содержания мужчины под стражей.