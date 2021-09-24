Сборы молодежи «Кривичи» стартовали в Смоленской области. Фото: пресс-служба администрации Смоленской области.

На базе санатория-профилактория «Кристалл» в деревне Жуково Смоленского района состоялось торжественное открытие IV Межнациональных патриотических сборов молодежи «Кривичи».

Среди основных задач сборов – создание единого молодежного пространства для открытого диалога и обмена опытом, развитие и реализация программ по формированию активной жизненной позиции, а также знакомство с культурой и традициями других народов.

В 2021 году участниками стали около 100 молодых людей различных национальностей в возрасте от 18 до 22 лет из всех районов области, рассказали в пресс-службе администрации региона.

Для ребят подготовили насыщенную программу, включающую в себя спортивные игры, мастер-классы, тренинги, тематические вечера, просмотры фильмов, спектакли, проведение круглых столов и многое другое.

Ранее «КП» писала, что пенсионеры из 30 смоленских соцучреждений приняли участие в проекте «Добрые мудрости». Около 70 пожилых людей решили поделиться жизненным опытом с молодежью.