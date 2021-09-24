В Дорогобужском районе 5 человек предстанут перед судом за вымогательства. Фото: пресс-служба УМВД по Смоленской области.

СУ СК России по Смоленской области завершил расследование уголовного дела в отношении организованной группы, обвиняемой в вымогательствах денег и права на имущество у жителей Дорогобужского района.

В июне 2021 года трое ранее судимых участников банды были задержаны на территории автосервиса после передачи им денежных средств от одного из потерпевших, которая прошла под контролем правоохранительных органов. Остальные обвиняемые были задержаны в ходе расследования.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Смоленской области, летом 2019 года житель посёлка Верхнеднепровский создал и возглавил организованную группу, в которую вошли местные жители в возрасте от 24 до 55 лет. В период с 2019 года по май 2020 года они совершили 11 эпизодов вымогательства денежных средств и права на имущество на территории Дорогобужского района.

Общая сумма украденного по уголовному делу составила более 1 миллиона рублей.

Один из участников согласился сотрудничать с полицией и способствовал расследованию. Он помог выявить неизвестные факты преступления, собрать доказательства и установить соучастников. В июле 2021 года его дело было направлено в суд.

В отношении остальных была организована проверка. Потерпевшими группы стали 16 человек, допрошено 55 свидетелей, проведено 26 очных ставок, назначено 25 судебных экспертиз. Объём уголовного дела составил 34 тома.

Все материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

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