Сильные дожди ожидаются в Смоленской области 24 сентября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 24 сентября, в регионе будет пасмурно. По прогнозам смоленского ЦГМС, днём пройдут сильные дожди. Ветер подует юго-восточный 7-12 м/с, порывы могут достигать 17 м/с.

Температура воздуха по области: +5°C…+10°C.

В Смоленске: +7°C…+9°C.

Атмосферное давление 738 мм рт. столба будет интенсивно падать.

Ранее «КП» писала, что сборы молодежи «Кривичи» стартовали в Смоленской области. Участниками стали около 100 молодых людей различных национальностей.