Жилой дом сгорел ночью в Краснинском районе. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Смоленской области.

Вызов поступил спасателям в 03:10 24 сентября. В деревне Комиссарово Краснинского района произошёл пожар в частном доме.

Хозяева проснулись от громкого хлопка на кухне. Они забежали туда и увидели, что огнём охвачена микроволновая печь, пламя от неё уже с большой скоростью распространялось по стене. Муж с женой попытались водой потушить огонь, но он разгорался всё сильнее, а от едкого дыма становилось трудно дышать. Они покинули дом и вызвали пожарных.

На место происшествия выехали 5 спасателей и автоцистерна. Пламя уже охватило весь дом и к моменту прибытия огнеборцев, обрушилась крыша строения. Огонь перешёл на стену сарая и мог перебраться на баню. Пожар тушили в течение нескольких часов. Спасти удалось не только постройки: собака хозяев, испугавшись, спряталась в сарае, а когда спасатели начали поливать его водой, она выбежала оттуда и пожарные отвязали четвероногого друга смолян.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Смоленской области, в результате случившегося дом полностью уничтожен огнём. Одна из рассматриваемых причин пожара – электротехническая.

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