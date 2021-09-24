169 новых случаев коронавируса выявлено в Смоленской области на 24 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

По данным на 24 сентября, за прошедшие сутки положительный диагноз получили 169 смолян. Общее число заразившихся составляет 48 924.

Всего в регионе выздоровели 43 744 человек, сообщили в профильном департаменте.

За последние сутки умерли 10 человек. общее число летальных исходов – 1 664.

Под медицинским наблюдением находятся 5 349 жителей региона, с подтверждённым диагнозом госпитализированы 756. На самоизоляции – 4 234.

Ранее «КП» писала, что подготовка к осенней озеленительной кампании началась в Смоленске. В городской Зеленстрой поступили саженцы деревьев.