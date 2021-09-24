В парке Пионеров появится памятник партизанам Смоленщины. Фото: Смоленский городской Совет.

- Увековечение подвига партизан, которые спасли тысячи детей в годы войны, будет способствовать патриотическому воспитанию молодёжи и сохранению памяти о нашем героическом прошлом, - подчеркнула председатель Смоленского городского Совета Виктория Макарова.

Памятник партизанам Смоленщины – участникам операции «Дети», который будет установлен в парке Пионеров в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны, изготовлен на средства «Российского фонда мира».

Операция по эвакуации детей и подростков в тыл проводилась летом 1942 года. Партизаны обследовали маршруты движения, определяли точки питания и ночлега. Командир партизанского соединения «Батя» Никифор Захарович Коляда поручил выполнение этого задание 23-летней учительнице и партизанке Матрёне Исаевне Вольской, Варваре Сергеевне Поляковой и медсестре Екатерине Ивановне Громовой. 23 июля начался этот уникальный проход, занявший 10 дней. 2 августа подопечные дети прибыли на станцию Торопец. 5 августа состоялась посадка в поезд, который 14 августа ранним утром доставил более трёх тысяч детей в город Горький. Многие были обессилены и истощены. Всего из партизанских краев Смоленщины за линию фронта было вывезено более 13,5 тысяч подростков.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1942 года участники операции «Дети» были награждены орденами и медалями. Никифор Захарович Коляда – орденом Ленина, Матрёна Исаевна Вольская – орденом Красного Знамени.