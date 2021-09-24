В Смоленске к подрядчикам за несвоевременный ремонт проездов применят санкции. Фото: Смоленский городской Совет.

23 сентября состоялось очередное заседание штаба, посвященного ремонту межквартальных проездов.

Напомним, в этом году по инициативе фракции «Единой России» в горсовете в Смоленске ремонтируют 41 внутриквартальный проезд общей протяженностью более 10 км. Из регионального бюджета на эти цели выделено 200 миллионов рублей. Контролировать ситуацию на каждом объекте и находиться в постоянном диалоге с жителями во время проведения работ депутатов призвал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

Сейчас на многих объектах ремонт приостановлен из-за дождей – за неделю сдали только два проезда, в процессе еще 16. Об этом сообщили на еженедельном заседании штаба.

Участники совещания вновь подняли вопрос – когда «КротСтройСервис» уберет аварийные деревья на проезде по проспекту Гагарина – подрядчик повредил их техникой, но решать проблему не торопится. Хотя без этого работу не примут, а значит, и оплату компания не получит.

Начальник управления дорожного хозяйства и строительства Наталья Майорова напомнила, что за невыполнение обязательств компании будут нести ответственность: «Несмотря на погоду, работы нужно выполнять. Если сроки не будут соблюдены – применим санкции».

Крайняя дата сдачи всех объектов 15 октября.

В Смоленске к подрядчикам за несвоевременный ремонт проездов применят санкции. Фото: Смоленский городской Совет.

– Я понимаю всех жителей, которые присылают фотографии размытых дорог нам на почту, публикуют их в сети Интернет. До окончания работ осталось совсем мало времени, надо мобилизовать силы. Кроме того, сейчас, в период дождей, просто необходимо обеспечить комфорт жителей – оборудовать проходы, альтернативные пути, по которым они смогут беспрепятственно попасть домой. Мы должны думать о смолянах, которые каждый день ходят по этим дорогам. Необходимо общими усилиями завершить ремонт в срок, - резюмировала председатель городского Совета Виктория Макарова.

Отметим, уже определено количество проездов, которые отремонтируют в областном центре в 2022-м году. Их число по сравнению с этим годом возрастет – уже озвучены планы привести в порядок еще 56 участков внутриквартальных дорог.